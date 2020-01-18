Владимир Путин: К 75-летию Победы выплатим ветеранам войны по 75 000 рублей

Вместо военного оркестра или фонограммы на Невским пятачком звучала одинокая труба. Под ее пронзительные звуки Владимир Путин шел с цветами к мемориалу "Рубежный камень", чтобы отдать дань памяти погибшим при обороне Ленинграда, во время блокады и при ее снятии. На Невском пятачке, который семь десятков лет назад нечеловеческими усилиями удерживали, рассчитывая отсюда пойти на прорыв, теряли и отбивали назад, воевал и чудом выжил отец Путина. Поэтому свое участие в памятных мероприятиях в честь 77-летия прорыва блокады глава государства начал именно в этом месте.

Даже зная, что такое блокада и какую цену пришлось заплатить за спасение города, все равно по-настоящему не понимаешь, что это для тех, кто блокаду пережил. Поэтому немного вздрагиваешь, когда на Пискаревском кладбище, подходящие к президенту бабушки, да и те, кто намного моложе, говорят только одно - "С праздником!"

- И вас с праздником! - отвечал Путин. - С большим праздником!

77 лет назад прорвали блокаду, а для людей это до сих пор праздник.

Для Путина Пискаревское кладбище тоже совсем не чужое, там в братской могиле лежит брат президента, умерший во время блокады.

Путин возложил цветы в мемориалу "Рубежный камень".Фото: REUTERS

Уже стало традицией, что ежегодно главе государства показывают новую экспозицию команды "Невский баталист". В этот раз на президентский грант почти в 41 миллион рублей была создана огромная трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну".

Проходя через восемь залов, посетители проходят через всю войну. Автор панорамы Дмитрий Поштаренко провел Владимира Путина от белорусской деревни 1941 года через окопы Лужского рубежа, мастерские тульского завода, через окопы Сталинграда и бой на кавказском перевале, через форсирование Днепра и освобожденную Европу на крышу Рейхстага 1945 года. Трехмерный макеты в натуральную величину, реальные предметы и оружие Великой Отечественной и даже сами персонажи, созданные по судьбам реальных людей, создают ощущение присутствия внутри событий.

- В Ленинграде было то же самое, - вспомнил Путин в зале, посвященном Сталинграду, где была экспозиция о работе завода. - Когда противник доходил до завода - прямо бои шли на территории - рабочие отходили от станков, брали в руки оружие, воевали. А когда гитлеровцев отгоняли, возвращались в цех и продолжали работать.

Еще большее погружение в реальность Путина ждало в обновленной экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда, открывшемся после реконструкции в сентябре прошлого года. Тут все настоящее - от блокадных санок со связкой дров до пайка черного хлеба в 125 блокадных грамм.

Автор Дмитрий Поштаренко провел Владимира Путина через залы панорамы "Память говорит. Дорога через войну".Фото: REUTERS

Там же на встрече с ветеранами президент вручил первые медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Награда была учреждена в июне прошлого года, и первыми ее получили четыре ветеранов - Екатерина Тутурова, Анатолий Климов, Борис Феофанов и Валентина Андронова. Но приходить в гости с пустыми руками да еще в праздник не принято, и слова президента стали подарком к Дню Победы для всех ветеранов страны.

- Мы всегда поддерживали материально ветеранов. Обычно это была выплата к празднику - 10 тысяч рублей для ветеранов и 5 тысяч для тружеников тыла, - напомнил президент. - Я сегодня встал, думал об этом - у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 000 рублей для ветеранов и 50 000 для тружеников тыла. Я думаю, люди это поймут!

На встрече с ветеранами президент вручил первые медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".Фото: REUTERS

Один из ветеранов посетовал, что часто информация о войне искажается.

- Как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок, - ответил президент. - Главное - противопоставить любым попыткам что-то извратить правдивую информацию. Тогда будет понятно, какова роль тех, кто пытается переиначить историю.

Например, таким конкретным шагом станет открытие центра архивных документов о Второй мировой войне.

- Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией, - заявил Путин. - Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы. Мы не позволим даже попыток представить историю в совершенно дурном свете. Этот поганый рот мы заткнем навсегда этими документами, чтобы неповадно было.

Речь зашла и о сегодняшнем дне, президент отреагировал на критику высказанных в Послании предложений по поддержке семей с детьми.

- Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми, - сказал он. - Это удивительно просто! Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды!