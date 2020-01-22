Путин призвал скорректировать потребительскую корзину россиян
Президент России Владимир Путин потребовал изменить структуру потребительной корзины, поскольку именно от нее будет зависеть размер прожиточного минимума в стране. Такой призыв был озвучен главой государства в среду, 22 января, на встрече с представителями общественности в Липецкой области.
Он рассказал, что, по мнению специалистов, сейчас в потребительской корзине слишком много места занимают жиры, картофель и хлебобулочные изделия, а овощей, фруктов, рыбы и мяса маловато.
"Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру. От нее будет зависеть и прожиточный минимум. А от прожиточного минимума высчитывается МРОТ. Одно зависит от другого", - пояснил президент.
Путин отметил, что в этой связи важно зафиксировать в Конституции РФ минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже уровня прожиточного минимума.
"Если в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку, то тогда никогда не сможет в будущем, ссылаясь на проблемы с бюджетом и ссылаясь на то, что есть другие более важные приоритеты, не исполнять эту норму", - подытожил глава государства.
Сайт kp.ru писал, что неделей ранее президент предложил внести изменения в Конституцию.
Путин - о мерах социальной поддержки.«Принимая такие масштабные меры социальной поддержки, мы должны сохранить макроэкономическую стабильность», - сказал президент на встрече с общественностью в Усманском районе Липецкой области
ИСТОЧНИК KP.RU