Экс-глава Рособрнадзора прокомментировал назначение Кравцова министром просвещения

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:52:35+03:00

Кравцов и на министерском посту будет добиваться честного повышения качества образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Экс-глава Рособрнадзора, академик Российской академии образования Виктор Болотов рассказал о совместной работе с Сергеем Кавцовым, который был назначен на должность министра просвещения России. Бывший руководитель нового министра отозвался о нем, как об ответственном работнике, который не боится сложных задач.

«Сергей Сергеевич Кравцов пришёл тогда ещё в Министерство образования из Российской академии образования, и буквально с первого дня работы показал себя очень ответственным и организованным сотрудником. Активно участвовал в решении некоторых проблем федерального значения», — цитирует Болотова RT.

По мнению бывшего главы Рособрнадзора, особого внимания заслуживает работа Кравцова в области развития системы Единого государственного экзамена. Именно ему удалось вернуть доверие к ЕГЭ.

Болотов выразил уверенность, что такие качества как целеустремленность и способность решать сложные проблемы пригодятся Кравцову на новом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU