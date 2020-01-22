Владимир Путин о "группах смерти" в соцсетях: "Откуда такие уроды берутся?"

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:01:40+03:00

Российский лидер признался, что когда впервые столкнулся с таким явлением «не мог себе представить, что такие люди существуют» [видео]

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Президент России Владимир Путин назвал «уродами» и «мразями» создателей «групп смерти», которые при помощи соцсетей провоцируют подростков на самоубийства.

«Что за уроды, откуда они берутся? Молодых людей втаскивают в суицид», - заявил российский лидер на встрече с общественностью Липецкой области.

Путин признался, что когда впервые столкнулся с таким явлением «даже открыл рот» и «не мог себе представить, что такие люди существуют»

При этом глава государства отметил реакцию организаторов групп на то, что этим вопросом начали заниматься правоохранительные органы. По его словам, как только такой создатель группы «чуть в штаны не наложил, как понял, что дорога ему за решетку». «Вот такая мразь этим занимается!», - заключил президент.

Российский лидер сообщил, что поддержал предложение представителя волонтерского движения по поиску пропавших подростков, а также о необходимости разработки учебников по безопасности для младших и старших классов.

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно писал об этой проблеме и рассказывал, как понять, что ребенок попал в «группу смерти».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756192" frameborder="0"></iframe> Путин о группах смерти: «Что за уроды! Откуда они берутся?».

ИСТОЧНИК KP.RU