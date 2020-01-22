Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оценил детскую поликлинику в Тихвине: «Было - «безнадега», сейчас - пионер в медицине»

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:03:53+03:00

Губернатор Александр Дрозденко в Инстаграме показал, какой поликлиника в Тихвине была до ремонта, и какой она стала сейчас. Фото: Инстаграм.

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Губернатор Александр Дрозденко в Инстаграме рассказал о посещении детской поликлиники в Тихвине Ленинградской области. Медучреждение недавно открылось после ремонта, проведенного в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Глава региона вспомнил, какой поликлиника была раньше, и рассказал о нововведениях и инновациях, которые врачи поликлиники используют в своей работе.

- Впервые был в Тихвинской больнице в 2012, впечатление - «безнадёга». С тех пор больница - пионер во всем, что осваивает медицина, - написал Дрозденко на своей странице в соцсети. - Сейчас в детской поликлинике медики полностью перешли на работу по стандартам, заданным нацпроектом. Кстати, проблемы здесь решают коллективом - в больнице работает проектный подход, весь персонал проходит обучение в собственном симуляционном центре, учится, включая главврача. Может быть поэтому и дефицита кадров в медцентре практически нет. Об оснащении и ремонте заботится Ленобласть.

В тихвинской поликлинике обслуживается около 13 тысяч маленьких пациентов. Медучреждение с 2018 года участвует в пилотном проекте оказания первично-санитарной помощи (амбулаторное звено). В поликлинике используются бережливые технологии, позволяющие оказывать помощь как можно оперативнее.

Во время визита Александра Дрозденко медики рассказали о новых услугах, которые делают процесс записи на прием более комфортным и позволяют сэкономить время пациентов. Получить талон к специалистам теперь можно тремя способами: записаться через программу «Открытая регистратура», позвонить в колл-центр или воспользоваться сайтом Госуслуг. После ремонта в поликлинике созданы все условия для маломобильных пациентов: в здании оборудованы пандусы, раздвижные двери, лифты и кнопки вызова.