2020-01-22T16:03:53+03:00
Общество

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оценил детскую поликлинику в Тихвине: «Было - «безнадега», сейчас - пионер в медицине»

Клиника открылась после ремонта в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Губернатор Александр Дрозденко в Инстаграме показал, какой поликлиника в Тихвине была до ремонта, и какой она стала сейчас. Фото: Инстаграм.Губернатор Александр Дрозденко в Инстаграме показал, какой поликлиника в Тихвине была до ремонта, и какой она стала сейчас. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Губернатор Александр Дрозденко в Инстаграме рассказал о посещении детской поликлиники в Тихвине Ленинградской области. Медучреждение недавно открылось после ремонта, проведенного в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Глава региона вспомнил, какой поликлиника была раньше, и рассказал о нововведениях и инновациях, которые врачи поликлиники используют в своей работе.

- Впервые был в Тихвинской больнице в 2012, впечатление - «безнадёга». С тех пор больница - пионер во всем, что осваивает медицина, - написал Дрозденко на своей странице в соцсети. - Сейчас в детской поликлинике медики полностью перешли на работу по стандартам, заданным нацпроектом. Кстати, проблемы здесь решают коллективом - в больнице работает проектный подход, весь персонал проходит обучение в собственном симуляционном центре, учится, включая главврача. Может быть поэтому и дефицита кадров в медцентре практически нет. Об оснащении и ремонте заботится Ленобласть.

В тихвинской поликлинике обслуживается около 13 тысяч маленьких пациентов. Медучреждение с 2018 года участвует в пилотном проекте оказания первично-санитарной помощи (амбулаторное звено). В поликлинике используются бережливые технологии, позволяющие оказывать помощь как можно оперативнее.

Во время визита Александра Дрозденко медики рассказали о новых услугах, которые делают процесс записи на прием более комфортным и позволяют сэкономить время пациентов. Получить талон к специалистам теперь можно тремя способами: записаться через программу «Открытая регистратура», позвонить в колл-центр или воспользоваться сайтом Госуслуг. После ремонта в поликлинике созданы все условия для маломобильных пациентов: в здании оборудованы пандусы, раздвижные двери, лифты и кнопки вызова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КНДР закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса нового типа
Президент Парагвая болен лихорадкой денге
Хинштейн назначен главой комитета Госдумы по информационной политике
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оценил детскую поликлинику в Тихвине: «Было - «безнадега», сейчас - пионер в медицине»
Владимир Путин о "группах смерти" в соцсетях: "Откуда такие уроды берутся?"
"У меня нет сердца": Маргарита Симоньян прокомментировала слухи о своей госпитализации
Путин сообщил, что маткапитал можно тратить сразу после рождения первенца
Путин назвал нецелесообразным введение парламентской республики в России
"Я же не была неудачей в твоей жизни": в Москве девочка оставила стихи для мамы перед тем, как покончить с собой
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Леонида Левина
Политолог оценил новые назначения в правительстве