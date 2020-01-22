Хинштейн назначен главой комитета Госдумы по информационной политике
Государственная дума назначила депутата "Единой России" Александра Хинштейна главой комитета по информационной политике в связи с переходом бывшего главы и депутата "Справедливой России" Леонида Левина на работу в правительство. До этого Хинштейн был зампреда комитета Думы по безопасности и борьбе с коррупцией.
Ранее 22 января Госдума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Левина после поступившего от него заявления.
- Так как фракция "Единая Россия" предложила на освободившуюся должность главы комитета Госдумы по информационной политике после ухода Леонида Левина на работу в правительство своего кандидата - Александра Хинштейна, то соответственно, парламентское большинство освобождает главу в другом комитете для того, чтобы ее смог занять депутат от "Справедливой России", - объяснил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Он также рассказал, что перестановка в руководстве парламентских комитетов проводится "с учётом квоты, по которой у эсеров должно быть три руководителя комитетов в Думе".
ИСТОЧНИК KP.RU