2020-01-22T16:09:47+03:00
Политика

Хинштейн назначен главой комитета Госдумы по информационной политике

Ранее он был заместителем председателя комитета по безопасности и борьбе с коррупцией
Ася КУЗНЕЦОВА
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Госдума назначила депутата "Единой России" Александра Хинштейна главой комитета по информационной политике после перехода бывшего главы Леонида Левина на работу в правительствоГосдума назначила депутата "Единой России" Александра Хинштейна главой комитета по информационной политике после перехода бывшего главы Леонида Левина на работу в правительствоФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Государственная дума назначила депутата "Единой России" Александра Хинштейна главой комитета по информационной политике в связи с переходом бывшего главы и депутата "Справедливой России" Леонида Левина на работу в правительство. До этого Хинштейн был зампреда комитета Думы по безопасности и борьбе с коррупцией.

Ранее 22 января Госдума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Левина после поступившего от него заявления.

- Так как фракция "Единая Россия" предложила на освободившуюся должность главы комитета Госдумы по информационной политике после ухода Леонида Левина на работу в правительство своего кандидата - Александра Хинштейна, то соответственно, парламентское большинство освобождает главу в другом комитете для того, чтобы ее смог занять депутат от "Справедливой России", - объяснил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Он также рассказал, что перестановка в руководстве парламентских комитетов проводится "с учётом квоты, по которой у эсеров должно быть три руководителя комитетов в Думе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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