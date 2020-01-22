В поезде «Москва - Одесса» усыпили и обокрали артиста из Black Star
Артиста лейбла Black Star Мишу Марвина ограбили по дороге в Киев в поезда «Москва - Одесса». По словам певца, грабители напоили его снотворным.
В своем Instagram исполнитель посоветовал тем, кто ездит по этому маршруту, не пить чай и закрывать дверь в вагоне СВ.
«Подсыпают в чай снотворное. Вы вырубаетесь и остаетесь без денег. Проверено на собственной шкуре», - рассказал он подписчикам в Instagram Stories.
Миша Марвин родился на юго-западе Украины в городе Черновцах, но уже семь лет сотрудничает с российским лейблом Black Star и пишет песни. Его наиболее популярные песни – «История», «Вдвоем», «Ненавижу» и «Танцуй». Недавно он записал дуэтный трек «Ухожу» со своей землячкой Ани Лорак.
Напомним, в октябре прошлого года в Москве обстреляли машину артиста лейбла Black Star, репера Александра Павлова, известного под ником Pabl.A. В автомобиле н находился со своей девушкой, но к счастью никто из них не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU