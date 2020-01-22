Путин поручил создать единую базу данных для потерявших память людей

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:54:41+03:00

Также правительство должно улучшить взаимодействие тех, кто занимается поиском и установлением личности детей и пациентов с деменцией

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Президент России Владимир Путин поручил правительству улучшить взаимодействие между медицинскими организациями, волонтёрами и органами внутренних дел, при необходимости найти и установить личность людей, страдающих потерей памяти. Также, правительство должно создать единую базу таких пациентов.

В список поручений также вошло рассмотрение вопроса о создании международного молодежного центра для организации обменов и стажировок, в том числе в сфере волонтёрства. Отчитаться о выполненной работе правительство должно до 1 апреля.

Кроме того, президент поручил по итогам своей встречи с представителями добровольческих организаций улучшить взаимодействие ведомств, вовлечённых в поиск и установление личности малолетних детей и тех граждан, которые находятся без сознания в больницах или страдают деменцией, сказано на сайте Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU