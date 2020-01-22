Путин поручил создать единую базу данных для потерявших память людей
Президент России Владимир Путин поручил правительству улучшить взаимодействие между медицинскими организациями, волонтёрами и органами внутренних дел, при необходимости найти и установить личность людей, страдающих потерей памяти. Также, правительство должно создать единую базу таких пациентов.
В список поручений также вошло рассмотрение вопроса о создании международного молодежного центра для организации обменов и стажировок, в том числе в сфере волонтёрства. Отчитаться о выполненной работе правительство должно до 1 апреля.
Кроме того, президент поручил по итогам своей встречи с представителями добровольческих организаций улучшить взаимодействие ведомств, вовлечённых в поиск и установление личности малолетних детей и тех граждан, которые находятся без сознания в больницах или страдают деменцией, сказано на сайте Кремля.
ИСТОЧНИК KP.RU