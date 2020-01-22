Пискарев рассказал о «лживых сценариях» предстоящих перемен в России

22 Янв. 2020 2020-01-22T20:03:26+03:00

Парламентарий прокомментировал публикации в западных СМИ, которые сообщали о самороспуске Госдумы и предстоящих досрочных выборах

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Глава Комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев рассказал «КП» о «массированной кампании» в западных СМИ, в ходе которой сообщается о самороспуске Госдумы или предстоящих досрочных парламентских и президентских выборах.

Пискарев сообщил, что его Комиссия «внимательно изучит» ряд зарубежных публикации, которые «распространяют различные лживые сценарии предстоящих перемен в российских органах власти».

По словам депутата, такие сообщения публикуются со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники, что создает «флёр таинственности и мнимой достоверности».

«По сути, мы имеем дело с намеренным тиражированием слухов и домыслов, которые иначе как вмешательством в наши внутренние дела и не назовешь», - сообщил он «КП».

Парламентарий заявил, что Комиссия намерена разобраться, кому выгодны такие публикации, и с какой целью иностранные СМИ «будоражат слухами общественное мнение и хотят сформировать у российских граждан представление о хаотичности действий власти».

Напомним, ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обратил внимание на реакцию Запада на изменения Конституции России. По его словам, в иностранных СМИ началась «агрессивная компания».

ИСТОЧНИК KP.RU