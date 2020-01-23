2020-01-23T09:06:01+03:00
Авто

Составлен рейтинг самых невостребованных в России иномарок

В списке оказалось более пяти марок
Елена АКИМОВА
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Названы самые невостребованные в России автоНазваны самые невостребованные в России автоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Есть машины, которые продаются независимо от состояния рынка и доходов населения, а есть те, которые продать сложно, а порой почти невозможно. В Ассоциации европейского бизнеса посчитали сколько новых машин было продано в России в прошлом году. На основе этих данных получился рейтинг самых невостребованных марок.

В него вошли производители, которые, несмотря на присутствие на российском рынке, не смогли за год продать более 1 тыс. машин.

Рейтинг аутсайдеров российского авторынка:

SsangYong – 4 авто,

Chrysle – 45 авто,

Hawtai - 69 авто,

Brilliance - 266 авто,

Isuzu - 285 авто,

Fiat - 433 автомобиля,

Cadillac - 975 авто,

- Если производитель имеет скромные продажи, то стоит с большим вниманием отнестись к покупке. Одно дело, когда речь идет об известных брендах: Opel, SEAT, Honda и Ford. Свернув российский бизнес производитель оставил официальные сервисные точки с поддержкой заводской гарантии и запчастями. А есть машины найти запчасти на которые настоящий квест – это BYD, Luxgen и Great Wall, - комментирует «Известиям» автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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