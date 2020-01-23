В Москве водитель украл сейф с 9 миллионами рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:20:58+03:00

Грабитель проник в квартиру к мужчине, у которого работал личным шофером

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В московском районе Раменки 50-летний мужчина, который в течение пяти месяцев работал у гражданина Чеченской Республики личным водителем, украл из квартиры последнего сейф с 9 миллионами рублей.

Грабителя задержала полиция. Мужчина, ранее не судимый, полностью признал свою вину.

Водитель проник в квартиру тети 29-летнего гражданина Чечни, где проживал пострадавший, и выкрал сейф с деньгами. Cпустя несколько дней после обнаружения пропажи мужчина обратился в полицию с заявлением, сообщили kp.ru собственные источники.

Правоохранительные органы задержали 50-летнего мужчину и изъяли часть похищенной суммы. По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются детали произошедшего и допрашиваются обе стороны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве у бизнесмена украли более 45 миллионов рублей из банковской ячейки. Мужчина обнаружил пропажу спустя более чем полгода после того, как оставил деньги в учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU