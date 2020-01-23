2020-01-23T14:20:58+03:00
Происшествия

В Москве водитель украл сейф с 9 миллионами рублей

Грабитель проник в квартиру к мужчине, у которого работал личным шофером
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Москве водитель украл сейф с 9 миллионами рублейВ Москве водитель украл сейф с 9 миллионами рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В московском районе Раменки 50-летний мужчина, который в течение пяти месяцев работал у гражданина Чеченской Республики личным водителем, украл из квартиры последнего сейф с 9 миллионами рублей.

Грабителя задержала полиция. Мужчина, ранее не судимый, полностью признал свою вину.

Водитель проник в квартиру тети 29-летнего гражданина Чечни, где проживал пострадавший, и выкрал сейф с деньгами. Cпустя несколько дней после обнаружения пропажи мужчина обратился в полицию с заявлением, сообщили kp.ru собственные источники.

Правоохранительные органы задержали 50-летнего мужчину и изъяли часть похищенной суммы. По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются детали произошедшего и допрашиваются обе стороны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве у бизнесмена украли более 45 миллионов рублей из банковской ячейки. Мужчина обнаружил пропажу спустя более чем полгода после того, как оставил деньги в учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Она главный экономист ?": Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж
Польша создала штаб для отслеживания выступлений Путина в Израиле
Более 10 миллионов украинцев живут за чертой бедности
Сергей Лавров прослезился на церемонии открытия памятника героям Блокады
В Конституции закрепят рост пенсий также для работающих пенсионеров
"Его ждет судьба Сулеймани": США угрожают новому командующему "Кудс"
В Москве водитель украл сейф с 9 миллионами рублей
Второй китайский город закрывают из-за распространения коронавируса
Население Украины сократилось на 11,45 миллиона человек с 2001 года
Украина передаст свои железные дороги в управление немецкой компании
Киев начал переговоры с Москвой об обмене всех украинцев, задержанных в России
Сербия и Черногория не смогли договориться по вопросу церкви
Зеленский отказался от участия в форуме памяти жертв Холокоста
Путин: антисемитизм заканчивается Освенцимом
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек
Греф назвал условие ухода с поста главы Сбербанка
Политолог назвал самого опасного «всадника Апокалипсиса»
Судно-инспектор проводит проверку вдоль "Северного потока-2"
В Иерусалиме начались переговоры Путина и Нетаньяху
Власти Китая закрыли для автобусов и паромов въезд в Ухань, где распространился новый тип коронавируса
Госдума приняла президентские поправки в Конституцию в первом чтении
Жертвами сильнейшей бури в Испании стали не менее десяти человек