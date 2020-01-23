2020-01-23T16:22:21+03:00
В мире

В Швейцарии отчеканили самую маленькую золотую монету в мире

Диаметр монетки всего три миллиметра
Юлия САЛЬНИКОВА
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Монета весит 60 миллиграммов Фото: www.swissmint.chМонета весит 60 миллиграммов Фото: www.swissmint.ch
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В Швейцарском монетном дворе отчеканили портрет Эйнштейна на монетке диаметром в три миллиметра. Это самая маленькая золотая монета в мире. Увидеть, что там именно Эйнштейн, и тем более хоть какие-то цифры, указывающие на год впуска и номинал, так просто невозможно. Понадобится увеличительно стекло. Такое предусмотрено в «упаковке» для монеты, короб поможет разглядеть монету и одновременно сохранит изделие-рекордсмен в сохранности.

- Новая золотая монета 1/4 франка доступна ограниченным тиражом в виде «специального выпуска. – сообщили в пресс-службе Монетного двора.

Портрет Альберта Эйнштейна выбран в качестве иллюстрации потому, что ученый в 1895-1914 годах жил в Швейцарии. Он работал в качестве технического эксперта в Швейцарском патентном ведомстве в Берне, а спустя несколько лет представил научному сообществу свою самую известную формулу: E = mc2.

Ранее Литовский монетный двор отчеканил реплики монет, находящихся в Эрмитаже, музеях Варшавы и Вены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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