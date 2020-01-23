Путин рассказал о погибшем в блокаду Ленинграда брате

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:39:38+03:00

Своего брата Владимир Путин никогда не видел, Виктору было всего два года

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В Израиле открывают памятник жителям и защитникам блокадного Ленинграда. В церемонии принимает участие президент Владимир Путин. Для него события тех лет – не просто часть истории страны, это история его семьи.

- Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 42-го года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. Среди тысяч, сотен тысяч других горожан,-приводит слова Путина РИА Новости.

Каждый год 27 января Владимир Путин приезжает в Санкт-Петербург, чтобы отдать дань памяти павшим героям, посетить мемориал «Мать-Родина» на Пискаревское кладбище, где похоронены 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, обстрелов и болезней.

Брата Владимира Путина звали Виктор, он умер в возрасте двух лет. В какой именно из братских могил он похоронен, неизвестно. Президент ежегодно кладет букет к плите с надписью «1942» на надгробии.

ИСТОЧНИК KP.RU