В Турции доставщику еды грозит 18 лет тюрьмы за плевок в пиццу клиента

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:12:13+03:00

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Плюнувшему в пиццу клиента доставщику еды грозит тюремный срок. Причем наказание может оказаться куда более суровым, чем, к примеру, участие в террористической организации. Пособнику террористов максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Плевок, который прокурор расценил, как «отравление пищи», может стоить виновнику 18 лет несвободы. Об этом пишет агентство Demiroren.

Инцидент произошел в 2017 году. Доставщик открыл коробку, стоя уже перед квартирой клиента, и плюнул на готовое блюдо. Происходящее сняла камера видеонаблюдения. Клиента пиццерии о поступке доставщика предупредил владелец квартиры, который просмотрел видео.

Клиент обратился в полицию. Подозреваемого в "отравлении пищи" нашли быстро. Мужчину зовут Бурак, он так и не смог объяснить, зачем плюнул в еду. Доставщика приговорили к штрафу в размере более 600 долларов. Прокурор настаивает на тюремном сроке.

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ИСТОЧНИК KP.RU