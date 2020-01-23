2020-01-23T19:12:13+03:00
В мире

В Турции доставщику еды грозит 18 лет тюрьмы за плевок в пиццу клиента

Свой мотив мужчина так и не смог объяснить
Юлия САЛЬНИКОВА
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Наказание даже по турецким меркам называют чрезмерно суровымНаказание даже по турецким меркам называют чрезмерно суровымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Плюнувшему в пиццу клиента доставщику еды грозит тюремный срок. Причем наказание может оказаться куда более суровым, чем, к примеру, участие в террористической организации. Пособнику террористов максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Плевок, который прокурор расценил, как «отравление пищи», может стоить виновнику 18 лет несвободы. Об этом пишет агентство Demiroren.

Инцидент произошел в 2017 году. Доставщик открыл коробку, стоя уже перед квартирой клиента, и плюнул на готовое блюдо. Происходящее сняла камера видеонаблюдения. Клиента пиццерии о поступке доставщика предупредил владелец квартиры, который просмотрел видео.

Клиент обратился в полицию. Подозреваемого в "отравлении пищи" нашли быстро. Мужчину зовут Бурак, он так и не смог объяснить, зачем плюнул в еду. Доставщика приговорили к штрафу в размере более 600 долларов. Прокурор настаивает на тюремном сроке.

Другая история, в которую попали курьеры из России, тоже привела к их поиску. Только повод - положительный. Работников двух конкурирующих а рынке компаний, заметили целующимися на улице. "Ромео и Джульетту" наградили путевкой в Париж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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