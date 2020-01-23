Получение номеров на автомобиль: теперь это можно сделать тремя способами

23 Янв. 2020 2020-01-23T20:00:59+03:00

Закон «О государственной регистрации транспортных средств» ввел для автовладельцев право выбора, где и как получать номера на машину. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Теперь водители могут поставить машину на учет через дилерский центр. Кроме того, появилась возможность получать государственные регистрационные знаки не в отделениях ГИБДД, а в автосалонах или напечатать самостоятельно в специализированных фирмах.

ДИЛЕРЫ ЗАРАБОТАЮТ В ФЕВРАЛЕ

Итак, вступивший в силу Закон «О государственной регистрации транспортных средств» ввел для автовладельцев право выбора, где и как получать номера на машину. Первый вариант — прежний: как и раньше, человек может получить государственный регистрационный знак в подразделении Госавтоинспекции, оплатив полную пошлину в размере 2 850 руб. Автовладелец также может получить в подразделении лишь Свидетельство о регистрации транспортного средства, уплатив пошлину 850 руб., а номер напечатать самостоятельно у изготовителя госрегзнаков, включенного в официальный реестр МВД. Всего таких фирм порядка 400 по всей стране, не считая филиалов (общая сеть пунктов печати госрегзнаков насчитывает около 1500 точек). Предельные тарифы установлены ФАС в размере 2000 руб. за номер. С начала 2020 года подобной услугой воспользовались 25 тыс. человек.

И самый простой вариант — оформить документы и получить номерной знак с помощью автодилера. Представитель салона самостоятельно проверит все документы, отправит в ГИБДД через портал госуслуг все данные плюс фотографию машины, ГИБДД дистанционно зарегистрирует авто, напечатает СТС и номер, сотрудник дилера заберет документы и привезет в автосалон. В ГИБДД получили первые 10 заявок от автосалонов на включение их в реестр организаций, имеющих право ставить новые автомобили на учет. Документы поступили от автодилеров из Московской области, Красноярского края и Ярославской области.

«Думаю, уже в ближайшие дни — в феврале — первые дилеры начнут выдавать номерные знаки, - отметил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Николай Шеюхин.

В Госавтоинспекции напомнили, что данную услугу могут представлять не все компании, а вошедшие в реестр специализированных организаций МВД. В штате у автодилера также должен быть специальный сотрудник, которому необходимо пройти обучение.

МЛАДШЕ 16? РЕГИСТРИРУЙ НА РОДИТЕЛЯ

Пока же наибольшей популярностью пользуется опция по самостоятельной печати номеров: так с начала года поступили уже 25 тыс. человек.

По новым правилам, возможность ездить без номеров в течение 10 дней осталась только у водителей, которые не зарегистрировали автомобиль в дилерском центре. Если же автомобилю у дилера присвоили госномер, но сами таблички не выдали, выехать на нем из автосалона, даже чтобы доехать до ГИБДД, владелец уже не может.

«С момента регистрационного действия, когда автомобилю присвоили госрегномер, вариантов движения без номера у него уже нет. Как только действие регистрационное проведено, свидетельство о регистрации получено, владелец транспортного средства обязан изготовить знаки для того, чтобы участвовать в дорожном движении», — сообщил Николай Шеюхин.

Закон также впервые ввел привязку кода номера к региону регистрации автовладельца. Если, к примеру, житель Мордовии покупает машину у москвича, то теперь он имеет право использовать номер исключительно с 13-м регионом.

Если автовладелец обращается в подразделение ГИБДД, где он проживает, то получает там номер или изготавливает самостоятельно. Если автовладелец хочет зарегистрировать машину в «чужом» регионе (в подразделении региона, где он не зарегистрирован), то номера надо будет печатать самостоятельно в пункте печати знаков. В Госавтоинспекции говорят, что новый механизм получения номерных знаков работает. Первый госрегзнак в 2020 году самостоятельно напечатал житель Москвы, находясь в Комсомольске-на-Амуре.

Кроме того, законов уточнен порядок регистрации транспортных средств, собственники которых не достигли 16 лет. Такие машины регистрируются на одного из родителей, опекуна или попечителя, а по достижению 16 лет авто необходимо перерегистрировать на повзрослевшего собственника.