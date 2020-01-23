Жена «похоронила» бывшего мужа для всех его друзей

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:47:56+03:00

Шотландец понял, почему ему перестали звонить приятели, только когда увидел свое надгробие на кладбище

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Пожилой житель города Форфар в Шотландии обнаружил свое надгробие на местном кладбище. Оказалось, что землю и могильный камень купила его супруга, точнее бывшая супруга. Пара уже 26 лет в разводе, но видимо, женщина не оставляла надежду быть вместе с Аланом Хаттелем, но уже после смерти – рядом с его могильной плитой была еще одна, но уже с именем жены.

Как рассказал 75-летний мужчина, он намерен добиваться того, чтобы его имя убрали с гранита:

- Я жив! – возмущался всей этой ситуации в интервью изданию The Courier мужчина. – Я теперь понял, почему мне никто не звонил на протяжении последних трех-четырех месяцев.

Шотландец признался, что теперь буде обзванивать знакомых и сообщать, что он вовсе не умер, что бывшая жена установила плиту с его именем против воли.

В 2019 году в Москве очевидцы обнаружили на улице могильные плиты.

ИСТОЧНИК KP.RU