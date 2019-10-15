В центре Москвы на тротуаре нашли могильные плиты

«Родилась», «Скончалась», «1734» и «1796». Такие надписи заметили прохожие на гранитных камнях, сваленных в кучу на тротуаре в центре Москвы. Фото находки опубликовали в Фейсбуке защитники старой Москвы из общественного движения «Архнадзор». В соцсетях сразу началось бурное обсуждение. «Ничего святого!» - возмущаются одни. «Дорогу в столице вымостили могильными плитами», - передают дальше новость другие. «Вся Москва на могилах стоит», - некоторые тут же пытаются вспомнить историю.

Судя по опубликованным в интернете фото, фрагменты надгробий оказались около театра Эстрады на Берсеневской набережной. Рядом находится знаменитый «Дом на набережной» - памятник конструктивизма, построенный в 30-е годы прошлого века. В нем жили руководители советского правительства с семьями, начальники из министерств и ведомств, служащие Коминтерна. Здесь жили дети Сталина - Светлана Аллилуева и Василий Сталин, а также Лаврентий Берия, Никита Хрущев, поэт Демьян Бедный, шахтер Алексей Стаханов, авиаконструктор Артем Микоян. Многие из жильцов элитной многоэтажки пострадали во время сталинских репрессий.

Как выяснилось, в нашумевшей в соцсетях истории с могильными плитами «виноват» тот самый «Дом на набережной».

- В наш департамент поступило сообщение о том, что при благоустройстве около театра Эстрады найдены фрагменты могильных памятников, - объяснил Леонид Кондрашев, заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы, главный археолог столицы. - Их достаточно давно используют в соседнем «Доме на набережной» в качестве ступеней. В этом для нас нет ничего удивительного, поскольку чуть ли не с древнего мира бесхозные могильные надгробия нередко берут для строительства.

Например, так поступали крестоносцы с римскими саркофагами. В Москве еще до революции существовала такая же практика. Мне как-то довелось руководить раскопом старинного трактира, который строили с помощью памятников с ближайшего кладбища. В советское время делали то же самое. В стройку брали надгробия девятнадцатого - начала двадцатого века, когда для надгробий применялся гранит. Мало кто об этом знал, потому что погребальные надписи часто скрыты в новых постройках. А сейчас об этом стало известно, когда камни были извлечены из основания здания. Эти ступени из надгробий ранее планировалось заменить на обычные гранитные камни. Теперь это и будет сделано.

По словам главного археолога Москвы, найденные остатки могильных памятников не представляют исторической и археологической ценности.

- Но все-таки их больше не будут использовать в качестве ступеней или дорожных покрытий, - добавил Леонид Кондрашев.

Добавим, что «Дом на набережной» в центре столицы строили с 1928 по 1931 годы. Около стройплощадки стояла (и сохранилась до сих пор. - Прим.) церковь Николая Чудотворца на Берсеневке. Могильные плиты с соседнего церковного кладбища как раз и пошли на строительство фундамента «Дома на набережной».