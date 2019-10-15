2019-10-15T17:26:47+03:00
Происшествия

В центре Москвы на тротуаре нашли могильные плиты

Камни с датами рождения и смерти оказались свалены в кучу около театра Эстрады
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Судя по опубликованным в интернете фото, фрагменты надгробий оказались около театра Эстрады на Берсеневской набережнойСудя по опубликованным в интернете фото, фрагменты надгробий оказались около театра Эстрады на Берсеневской набережнойФото: Facebook
Изменить размер текста:

«Родилась», «Скончалась», «1734» и «1796». Такие надписи заметили прохожие на гранитных камнях, сваленных в кучу на тротуаре в центре Москвы. Фото находки опубликовали в Фейсбуке защитники старой Москвы из общественного движения «Архнадзор». В соцсетях сразу началось бурное обсуждение. «Ничего святого!» - возмущаются одни. «Дорогу в столице вымостили могильными плитами», - передают дальше новость другие. «Вся Москва на могилах стоит», - некоторые тут же пытаются вспомнить историю.

Судя по опубликованным в интернете фото, фрагменты надгробий оказались около театра Эстрады на Берсеневской набережной. Рядом находится знаменитый «Дом на набережной» - памятник конструктивизма, построенный в 30-е годы прошлого века. В нем жили руководители советского правительства с семьями, начальники из министерств и ведомств, служащие Коминтерна. Здесь жили дети Сталина - Светлана Аллилуева и Василий Сталин, а также Лаврентий Берия, Никита Хрущев, поэт Демьян Бедный, шахтер Алексей Стаханов, авиаконструктор Артем Микоян. Многие из жильцов элитной многоэтажки пострадали во время сталинских репрессий.

Как выяснилось, в нашумевшей в соцсетях истории с могильными плитами «виноват» тот самый «Дом на набережной».

- В наш департамент поступило сообщение о том, что при благоустройстве около театра Эстрады найдены фрагменты могильных памятников, - объяснил Леонид Кондрашев, заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы, главный археолог столицы. - Их достаточно давно используют в соседнем «Доме на набережной» в качестве ступеней. В этом для нас нет ничего удивительного, поскольку чуть ли не с древнего мира бесхозные могильные надгробия нередко берут для строительства.

Например, так поступали крестоносцы с римскими саркофагами. В Москве еще до революции существовала такая же практика. Мне как-то довелось руководить раскопом старинного трактира, который строили с помощью памятников с ближайшего кладбища. В советское время делали то же самое. В стройку брали надгробия девятнадцатого - начала двадцатого века, когда для надгробий применялся гранит. Мало кто об этом знал, потому что погребальные надписи часто скрыты в новых постройках. А сейчас об этом стало известно, когда камни были извлечены из основания здания. Эти ступени из надгробий ранее планировалось заменить на обычные гранитные камни. Теперь это и будет сделано.

По словам главного археолога Москвы, найденные остатки могильных памятников не представляют исторической и археологической ценности.

- Но все-таки их больше не будут использовать в качестве ступеней или дорожных покрытий, - добавил Леонид Кондрашев.

Добавим, что «Дом на набережной» в центре столицы строили с 1928 по 1931 годы. Около стройплощадки стояла (и сохранилась до сих пор. - Прим.) церковь Николая Чудотворца на Берсеневке. Могильные плиты с соседнего церковного кладбища как раз и пошли на строительство фундамента «Дома на набережной».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«В полиции просто не хотели этим заниматься»: В Подмосковье парень провел собственное расследование, чтобы найти грабителей
Молодому человеку из Одинцова надоели «завтраки» от сотрудников полиции, и он решил сам найти все улики, пока их еще можно было обнаружить
Новости 24
В Бразилии обрушился семиэтажный жилой дом
Медведев пообещал регулярно проводить совещания по выполнению поручений
Чувашия потратила 156 млн. рублей на диагностическое оборудование для новой поликлиники
Realme X2 Pro: "Убийца Xiaomi" представила смартфон с самой быстрой зарядкой
Прогноз МВФ по росту российской экономики был понижен
На конкурс «Лидеры России 2020» подали заявки более 100 тысяч человек
Во Франции задержан экс-замглавы центра связи ФСИН
Мать Винника встретилась с ним впервые после ареста
Сирийская армия взяла Манбидж под контроль
Кадровики признались, что испытывают стресс при увольнении сотрудников
Борщ признали орудием российской пропаганды
«Это самый грустный пес в мире»: В Twitter осудили экоактивистку, которая сделала собаку веганом
Домработница украла у москвича 5 миллионов рублей
Российское посольство связалось с туристкой, на которую напали в Кипре
В России суд впервые оштрафовал СМИ за «фейковую новость»
В Москве прошла церемония прощания с Алексеем Леоновым
Кортеж Путина в Абу-Даби сопровождали машины с надписью ДПС и семь истребителей
Следственный комитет создаст единую базу ДНК-следов
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
В Общественной палате поддержали идею введения единой платежки ЖКХ
В Москве у детского сада обнаружили гранату
Осужденного за шпионаж украинца Давыденко включили в список по обмену задержанными
Российскую сборную по гимнастике встретили в Шереметьево с цветами
Роспотребнадзор назвал число детей, ежегодно умирающих из-за грязных рук