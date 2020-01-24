2020-01-24T06:27:43+03:00
Политика

Пхеньян официально подтвердил смену главы МИД КНДР

Ранее о назначении нового министра иностранных дел в Северной Корее сообщали южные соседи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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До назначения министром иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон возглавлял Комитет за мирное объединение двух КорейДо назначения министром иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон возглавлял Комитет за мирное объединение двух КорейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новым министром иностранных дел КНДР назначен Ли Сон Гвон, который до этого занимал пост председателя Комитета по мирному объединению родины, эту информацию утром в пятницу, 24 января подтвердил официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее о том, что в Северной Корее сменился глава МИД, со ссылкой на свои источники у северных соседей сообщали южнокорейские издания.

Агентство подтвердило назначение Гвона, упомянув его имя и должность в статье о торжественном приеме для иностранных послов в честь Нового Года по лунному календарю. Банкет состоялся в МИД КНДР накануне вечером.

«В мероприятии приняли участие глава МИД КНДР Ли Сон Гвон и другие сотрудники внешнеполитического ведомства», - говорится в сообщении ЦТАК.

Ли Сон Гвон, служивший в Минобороны КНДР, на посту министра иностранных дел сменил Ли Ён Хо – дипломата с почти 40-летним опытом работы, возглавлявшего северокорейское внешнеполитическое ведомство с 2016 года.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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