Пхеньян официально подтвердил смену главы МИД КНДР
Новым министром иностранных дел КНДР назначен Ли Сон Гвон, который до этого занимал пост председателя Комитета по мирному объединению родины, эту информацию утром в пятницу, 24 января подтвердил официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее о том, что в Северной Корее сменился глава МИД, со ссылкой на свои источники у северных соседей сообщали южнокорейские издания.
Агентство подтвердило назначение Гвона, упомянув его имя и должность в статье о торжественном приеме для иностранных послов в честь Нового Года по лунному календарю. Банкет состоялся в МИД КНДР накануне вечером.
«В мероприятии приняли участие глава МИД КНДР Ли Сон Гвон и другие сотрудники внешнеполитического ведомства», - говорится в сообщении ЦТАК.
Ли Сон Гвон, служивший в Минобороны КНДР, на посту министра иностранных дел сменил Ли Ён Хо – дипломата с почти 40-летним опытом работы, возглавлявшего северокорейское внешнеполитическое ведомство с 2016 года.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»