2018-03-26T13:12:58+03:00
Политика

Министр иностранных дел КНДР планирует посетить Россию в середине апреля

Ранее главы внешнеполитических ведомств встретились в августе прошлого года на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Во второй половине апреля 2018 года может состояться визит министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо в Россию. Как сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве, такая возможность прорабатывается.

"Визит главы МИД КНДР в Москву прорабатывается. Есть вероятность, что он состоится в середине апреля", - заявил источник.

По его словам, детали программы готовящегося визита министра будут уточнены, передает ТАСС.

Ранее главы внешнеполитических ведомств КНДР и России встретились в августе прошлого года на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил о готовности Москвы помогать объединению Южной и Северной Кореи. «Вопрос объединения Корей стоит на повестке дня в качестве принципиальной задачи и ориентира, к которому движутся обе страны... Помогать этому мы готовы, но решающее слово принадлежит Сеулу и Пхеньяну», — сказал Лавров.

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