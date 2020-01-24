Названы самые популярные фрукты у россиян

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:47:41+03:00

Чаще всего отдают предпочтение бананам

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Аналитики платформы фискальных данных «Такском» проанализировали миллионы человек и выяснили, какие фрукты чаще всего россияне покупали в 2019 году. Самыми популярными стали бананы.

Их выбирали чаще всего. На второй строчке яблоки, а замыкают тройку лидеров цитрусовые: апельсины, лимоны, мандарины. В десятку популярных вошли груши, виноград, гранат, персики и киви.

Что касается овощей, то здесь безусловное лидерство у картофеля. На его долю приходятся самые большие продажи. Далее в списке идут огурцы, морковь, капуста.

А вот рее всего приобретаются помидоры, свёкла, баклажаны, перец, пишет RT.

Ранее эксперты назвали самые востребованные сладости у россиян. Чаще всего покупатели выбирают печенье, вафли и пряники.

ИСТОЧНИК KP.RU