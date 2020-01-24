Гидрометцентр: "Февраль будет больше похож на зимний месяц"
Февраль будет больше похож на привычную россиянам зиму, чем последние несколько месяцев. Во всяком случае такие прогнозы дает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, температура воздуха в феврале в центральной части страны будет неоднородной. Возможны периоды похолодания до минус пяти-десяти градусов и даже ниже.
"Мы не ожидаем холодного февраля, не ожидаем, что он будет очень морозным, но все-таки температура будет ниже январской... Февраль будет больше похож на зимний месяц", - цитирует специалиста РИА Новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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