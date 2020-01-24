2020-01-24T08:23:36+03:00
Общество

Гидрометцентр: "Февраль будет больше похож на зимний месяц"

В европейской части России похолодает до минус пяти-десяти градусов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Февраль будет больше похож на привычную россиянам зиму, чем последние несколько месяцев. Во всяком случае такие прогнозы дает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в феврале в центральной части страны будет неоднородной. Возможны периоды похолодания до минус пяти-десяти градусов и даже ниже.

"Мы не ожидаем холодного февраля, не ожидаем, что он будет очень морозным, но все-таки температура будет ниже январской... Февраль будет больше похож на зимний месяц", - цитирует специалиста РИА Новости.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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