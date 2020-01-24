2020-01-24T14:42:41+03:00
Общество

Умер Питер Салама - исполнительный директор ВОЗ

В возрасте 51 года умер Питер Салама, занимавшийся обеспечением нуждающихся медицинскими услугами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На 52-м году жизни умер Питер Салама - исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения, бывший сотрудник движения "Врачи без границ". Печальную новость распространил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус.

"Глубоко опечален и огорчен внезапной кончиной моего коллеги и друга доктора Питера Саламы, исполнительного директора Всемирной организации здравоохранения. Наши глубочайшие соболезнования семье Питера, его друзьям и коллегам", - написал он у себя на странице в Twitter.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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