Турция отправила пассажирку обратно в Китай после выявления симптомов пневмонии
Турецкие власти выслали прибывшую авиарейсом из Китая пассажирку после того, как у нее выявили симптомы пневмонии, которая может быть вызвана новым типом коронавируса.
Данная мера была предпринята по согласованию с самой женщиной.
По последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Пекине достигло 34 человек.
Под наблюдение также взяты 15-20 человек, которые находились в контакте с прилетевшей из Китая путешественницей, пишет газета Yeni Safak.
В Минздраве Турции сообщили, что по результатам проверки прибывающих в страну пассажиров при помощи тепловизоров на данный момент ни одного случая выявления нового типа коронавируса не было установлено.
Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали первые случаи пневмонии неизвестного происхождения. На сегодняшний день, по всему Китаю зафиксировали 830 случаев заражения коронавируса.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что по последним данным, число жертв коронавируса в Китае возросло до 26. Первая смерть от пневмонии нового типа зафиксирована в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.
ИСТОЧНИК KP.RU
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