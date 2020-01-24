Турция отправила пассажирку обратно в Китай после выявления симптомов пневмонии

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:16:40+03:00

Подобная мера была предпринята по согласованию с самой женщиной

Изменить размер текста: A A

Турецкие власти выслали прибывшую авиарейсом из Китая пассажирку после того, как у нее выявили симптомы пневмонии, которая может быть вызвана новым типом коронавируса.

Данная мера была предпринята по согласованию с самой женщиной.

По последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Пекине достигло 34 человек.

Под наблюдение также взяты 15-20 человек, которые находились в контакте с прилетевшей из Китая путешественницей, пишет газета Yeni Safak.

В Минздраве Турции сообщили, что по результатам проверки прибывающих в страну пассажиров при помощи тепловизоров на данный момент ни одного случая выявления нового типа коронавируса не было установлено.

Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали первые случаи пневмонии неизвестного происхождения. На сегодняшний день, по всему Китаю зафиксировали 830 случаев заражения коронавируса.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по последним данным, число жертв коронавируса в Китае возросло до 26. Первая смерть от пневмонии нового типа зафиксирована в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

ИСТОЧНИК KP.RU