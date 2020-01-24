Число жертв коронавируса в Китае возросло до 26

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:34:41+03:00

В Китае из-за нового коронавируса умерли уже 26 человек, под медицинским наблюдением находятся тысячи людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая смерть от пневмонии нового типа зафиксирована в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян

Изменить размер текста: A A

К утру пятницы, 24 января, число жертв коронавируса 2019-nCoV в Поднебесной возросло до 26 человек, более 830 граждан КНР заболели вызываемой им пневмонией нового типа, сообщает Центральное телевидение Китая. Отмечается, что умершие, в основном, были пожилыми людьми старше 65 лет.

Между тем, первый случай смерти от этой опасной инфекции зафиксирован в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Пациент скончался в больнице города Суйхуа, расположенного в 430 километрах от границы.

Всего же в Хэйлунцзяне подтверждено четыре случая заболевания пневмонией нового типа, а тесный контакт с заразившимися имели 380 человек – всех их наблюдают медики. В общей сложности, в провинции Хэйлунцзян под наблюдением врачей находятся 487 местных жителей с подозрением на недуг.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за нового коронавируса в Китае закрыли уже пять городов – Ухань, Чиби, Эчжоу, Хуанган и Сяньнин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756465" frameborder="0"></iframe> Коронавирус из Китая.600 заболевших и 17 летальных исходов. Китай всеми силами старается не допустить дальнейшего распространения загадочного коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Китайская» пневмония: угрожает ли России новый опасный вирус из Поднебесной

Число больных растет, а ученые пока не могут выяснить, как люди заражаются тяжелой инфекцией (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Русские в Ухане: власти дезинфицируют город с вертолетов и раздают людям градусники

«Комсомолка» пообщалась с жителями китайской провинции, где опасный вирус убил уже 17 человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU