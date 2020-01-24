2020-01-24T08:34:41+03:00
В мире

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 26

Первая смерть от пневмонии нового типа зафиксирована в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Китае из-за нового коронавируса умерли уже 26 человек, под медицинским наблюдением находятся тысячи людейВ Китае из-за нового коронавируса умерли уже 26 человек, под медицинским наблюдением находятся тысячи людейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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К утру пятницы, 24 января, число жертв коронавируса 2019-nCoV в Поднебесной возросло до 26 человек, более 830 граждан КНР заболели вызываемой им пневмонией нового типа, сообщает Центральное телевидение Китая. Отмечается, что умершие, в основном, были пожилыми людьми старше 65 лет.

Между тем, первый случай смерти от этой опасной инфекции зафиксирован в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Пациент скончался в больнице города Суйхуа, расположенного в 430 километрах от границы.

Всего же в Хэйлунцзяне подтверждено четыре случая заболевания пневмонией нового типа, а тесный контакт с заразившимися имели 380 человек – всех их наблюдают медики. В общей сложности, в провинции Хэйлунцзян под наблюдением врачей находятся 487 местных жителей с подозрением на недуг.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за нового коронавируса в Китае закрыли уже пять городовУхань, Чиби, Эчжоу, Хуанган и Сяньнин.

Коронавирус из Китая.600 заболевших и 17 летальных исходов. Китай всеми силами старается не допустить дальнейшего распространения загадочного коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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