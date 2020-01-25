2020-01-25T00:54:14+03:00
Экономика

Reuters: Кипр блокирует новые санкции ЕС против России

По данным агентства, Никосия настаивает на пересмотре предлагаемых Евросоюзом мер
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Кипра Никос Анастасиадис на саммите ЕСКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Кипра Никос Анастасиадис на саммите ЕСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций Евросоюза, отказываясь голосовать за принятие дополнительных ограничительных мер в отношении «связанных с Крымом российских официальных лиц», сообщает агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Один из неназванных собеседников издания заявил, что таким образом Никосия «шантажирует» ЕС, добиваясь введения санкций против граждан и компаний Турции, ведущих геологоразведочные работы на шельфе Кипра.

Второй дипломат на условиях анонимности сообщил агентству, что Польша и Германия пытаются убедить власти Кипра не мешать принятию санкционного списка по Крыму.

«Киприотам нужны санкции против Турции за геологоразведку, и они расстроены тем, что на это нужно время», - пояснил он.

Третий поведал, что ЕС уже согласовал «черный список» российских чиновников, но чтобы его окончательно утвердить, требуется согласие всех 28 стран – членов Евросоюза. Таким образом, отказываясь голосовать, Кипр заблокировал принятие санкций на техническом уровне, чем очень удивил европейских партнеров, потому что обычно «проявляет солидарность с ЕС».

При этом дипломат выразил надежду, что новые ограничительные меры в отношении «связанных с Крымом российских официальных лиц» будут приняты уже в начале следующей недели.

В то же время, как отмечает Reuters, официальный представитель кипрского министерства иностранных дел Деметрис Самуэль заявил, что Никосия настаивает на пересмотре предлагаемых Евросоюзом антироссийских мер, и это никак не связано с санкциями против Турции за геологоразведку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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