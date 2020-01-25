2020-01-25T07:50:47+03:00
Политика

Соратник Меркель призвал к отмене антироссийских санкций

В Саксонии хотят улучшения отношения с Москвой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Введенные в отношении России санкции не привели ни к чему хорошему, а лишь навредили экономике Германии. Такой вывод озвучил соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Он призвал отменить антироссийские ограничительные меры, которые разделяют народы двух стран.

"Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить", — сказал политик в интервью Bild.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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