Соратник Меркель призвал к отмене антироссийских санкций

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:50:47+03:00

В Саксонии хотят улучшения отношения с Москвой

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Введенные в отношении России санкции не привели ни к чему хорошему, а лишь навредили экономике Германии. Такой вывод озвучил соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Он призвал отменить антироссийские ограничительные меры, которые разделяют народы двух стран.

"Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить", — сказал политик в интервью Bild.

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ИСТОЧНИК KP.RU