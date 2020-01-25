Путин поручил организовать мониторинг применения закона о СМИ
Для обеспечения защиты прав граждан Генпрокуратура организует мониторинг применения федерального закона «Об информации» и закона «О средствах массовой информации». Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
«Организовать мониторинг правоприменения (…) при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан», - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Генпрокуратура должна предоставить соответствующий доклад до 31 марта 2020 года. Далее один раз в полугодие ведомство обязано информировать о правоприменении законов о СМИ.
Напомним, в конце 2017 года российский лидер подписал закон о СМИ-иноагентах. В прошлом году приняли закон о штрафах за распространение зарубежных средств массовой информации без разрешения. Во всех зафиксированных случаях распространяемая продукция будет конфискована.
ИСТОЧНИК KP.RU