2020-01-25T22:55:19+03:00
Политика

Кравчук считает, что Донбасс может сам вернуться в Украину

По словам экс-президента незалежной, для Крыма понадобится «другая схема возвращения»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кравчук считает, что Донбасс может сам вернуться в УкраинуКравчук считает, что Донбасс может сам вернуться в УкраинуФото: Максим ЛЮКОВ
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Донбасс может сам вернуться в Украину при помощи настойчивой и ежедневной работы украинской стороны, однако с Крымом понадобиться «другая схема». Такое заявление сделал бывший президент незалежной Леонид Кравчук.

«Донбасс они еще не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной», - сказал экс-глава незалежной.

По словам Кравчука действующий президент Украины Владимир Зеленский движется в правильном направлении.

«А что касается Крыма, да, мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации», - заявил он и предложил «другую схему», не раскрыв никаких подробностей.

«Но то, что она сработает, я сейчас в это верю», - заключил Кравчук.

Напомним, экс-президент заявил, что Киев не готов к силовому варианту возвращения Крыма под свой контроль и назвал такое развитие событий «безумием».

Напомним, полуостров воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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