Американский генерал призвал США брать пример в военной сфере с России

26 Янв. 2020 2020-01-26T03:27:49+03:00

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Командующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго заявил, что Штатам необходимо перенять тактику России в использовании вооружения. По его словам, это может стать примером для всех стран, которые хотят укрепить свою оборону.

По данным газеты Business Insider, Фогго не раз выступал с предупреждениями о росте уровня совершенства российского оружия, в том числе подводных лодок.

- Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи их систем преграждения доступа, блокирования зоны, и обзаводитесь подобными системами, - подметил Фогго.

Помимо этого, как считает командующий ВМС, союзникам также стоит обзавестись умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами и береговыми РЛС, которые будут работать в связке. В качестве примера отличной обороны он привел Черноморский регион, включающий в себя ЗРК С-300 и С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU