В Афганистане 20 человек ранены в результате взрыва гранаты на свадьбе
На свадьбе в Афганистане произошел взрыв - неизвестный бросил в гостей ручную гранату. Как сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местные власти, жертвами нападения стали по меньшей мере 20 человек. Всех раненых доставили в больницу. Об их состоянии пока ничего не известно.
Нападавший не был задержан, его мотивы до сих пор не ясны. Началось расследование происшествия, которое произошло в провинции Хост вечером 25 января.
- Ни одна группа, включая талибов, не взяла на себя ответственность за это нападение, - сообщают местные власти.
В 2010 году на свадьбе в пригороде Кандагара в Афганистане террорист-смертник подорвал себя на свадьбе. Погибли 40 человек, больше десятка получили ранения. В числе раненых - жених, который являлся сторонником антиталибского движения. По одной из версий теракт был местью за его деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU