В Афганистане 20 человек ранены в результате взрыва гранаты на свадьбе

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:10:37+03:00

Ни одна организация не взяла пока на себя ответственность за нападение на свадьбе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На свадьбе в Афганистане произошел взрыв - неизвестный бросил в гостей ручную гранату. Как сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местные власти, жертвами нападения стали по меньшей мере 20 человек. Всех раненых доставили в больницу. Об их состоянии пока ничего не известно.

Нападавший не был задержан, его мотивы до сих пор не ясны. Началось расследование происшествия, которое произошло в провинции Хост вечером 25 января.

- Ни одна группа, включая талибов, не взяла на себя ответственность за это нападение, - сообщают местные власти.

В 2010 году на свадьбе в пригороде Кандагара в Афганистане террорист-смертник подорвал себя на свадьбе. Погибли 40 человек, больше десятка получили ранения. В числе раненых - жених, который являлся сторонником антиталибского движения. По одной из версий теракт был местью за его деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU