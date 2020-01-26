2020-01-26T10:10:37+03:00
Происшествия

В Афганистане 20 человек ранены в результате взрыва гранаты на свадьбе

Гранаты бросил в гостей неизвестный боевик, его мотивы не известны
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Ни одна организация не взяла пока на себя ответственность за нападение на свадьбеНи одна организация не взяла пока на себя ответственность за нападение на свадьбеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На свадьбе в Афганистане произошел взрыв - неизвестный бросил в гостей ручную гранату. Как сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местные власти, жертвами нападения стали по меньшей мере 20 человек. Всех раненых доставили в больницу. Об их состоянии пока ничего не известно.

Нападавший не был задержан, его мотивы до сих пор не ясны. Началось расследование происшествия, которое произошло в провинции Хост вечером 25 января.

- Ни одна группа, включая талибов, не взяла на себя ответственность за это нападение, - сообщают местные власти.

В 2010 году на свадьбе в пригороде Кандагара в Афганистане террорист-смертник подорвал себя на свадьбе. Погибли 40 человек, больше десятка получили ранения. В числе раненых - жених, который являлся сторонником антиталибского движения. По одной из версий теракт был местью за его деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Афганистане 20 человек ранены в результате взрыва гранаты на свадьбе
Власти США готовят «единственный рейс» из города Ухань: эвакуируют сотрудников своего консульства и рядовых американцев
Блогеры сравнили цены на продукты в Киеве и в Донецке
Трамп интересовался у соратников, сколько Украина сможет противостоять России без помощи США
Илон Маск стал богаче за неделю на 2,1 миллиард долларов
В Канаде у пациента обнаружили коронавирус
Войска США отработают ведение «войны будущего» у границ с Россией
В Украине рассказали о «демократичном» праздновании дня рождения Зеленского
В Южной Корее зафиксировали третий случай заражения коронавирусом
От берега Сахалина оторвало льдину с 600 рыбаками
В Гонконге из-за коронавируса временно закроют Disneyland
В Турции в результате землетрясения погиб 31 человек
Японские синоптики предрекли России бесснежные зимы и в будущем
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 54
Американский генерал призвал США брать пример в военной сфере с России
Пентагон сообщил о гибели американского военного в Сирии
В Турции спустя почти сутки после землетрясения под завалами здания нашли двухлетнего ребенка
Госпитализированные в Москве туристы из Китая прибыли в столицу 25 января
Туроператор "Русь-Тур" принял решение вывезти своих туристов с китайского Хайнань
Из отеля в Москве госпитализировали семь граждан Китая с высокой температурой
Кравчук считает, что Донбасс может сам вернуться в Украину
Новый Boeing 777X начал первый испытательный полет
В РПЦ объяснили позолоту на куполах храмов
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус: семь человек госпитализированы