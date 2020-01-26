Первый снимок нового коронавируса под микроскопом опубликовали китайские ученые

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:07:34+03:00

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Китайские ученые опубликовали снимок нового коронавируса под микроскопом. Исследованием заболевания, которое председатель КНР назвал одним "серьезной угрозой", занимаются в Национальном хранилище патогенных микроорганизмов, где и сделали снимок с электронного микроскопа.

Коронавирус - это мутировавший тип вируса, ранее люди им не болели и, соответственно, иммунитета от этого заболевания у человечества нет. Не создана пока и вакцина - над этим работают сразу несколько групп ученых, в том числе и в России. Сроки появления лекарства называют разные - от 3 месяцев до полугода.

Версий распространения вируса несколько, но основная - китайский рынок, где продавали зараженных животных. Это подтверждает тот факт, что первые заболевшие имели отношение к рынку животных продуктов. А дальше коронавирус распространялся уже от человека к человеку.

Как сообщает Reuters, 26 января власти Китая объявили общенациональный запрет на продажу мяса диких животных на рынках, в ресторанах и на платформах электронной коммерции.

ИСТОЧНИК KP.RU