2020-01-26T11:22:28+03:00
Общество

В России предложили запретить свободную продажу полицейской формы

Это касается продажи формы через интернет или с рук
Юлия САЛЬНИКОВА
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Общественники выступают за запрет свободной продажи формы МВДОбщественники выступают за запрет свободной продажи формы МВДФото: Михаил ФРОЛОВ
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К действующему запрету на ношение полицейской формы хотят добавить еще один запрет на продажу. Обращение в Госдуму направили представители общественного движения «За безопасность». Они объясняют свое предложение ростом числа преступлений, которые совершены нарушителями закона с использованием формы сотрудников МВД. В связи с этим общественники предлагают запретить свободную продажу любой полицейской формы, как парадной, так и повседневной.

- Российском законодательстве уже существует ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции, однако, на наш взгляд, эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников, — приводит текст обращения руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова RT.

Если предложение общественников будет одобрено, то могут внести поправки в законодательство в части запрета продажи служебной формы МВД через интернет, с рук и в стационарных магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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