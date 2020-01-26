Первая партия норвежской нефти поступила на НПЗ «Нафтан» в Белоруссии

26 Янв. 2020 2020-01-26T13:42:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В белорусской нефтяной компании, после того, как стало известно о прекращении поставок сырья из России, отправили предложение ряду стран-поставщиков. Самое выгодное предложение озвучили белорусам в Норвегии. В январе подписан контракт на поставку нефти Johan Sverdrup. Первый танкер 22 января прибыл в литовский порт, откуда по железной дороге сырье направят в НПЗ «Нафтан».

- Из Клайпедского порта по железной дороге в воскресенье на станцию "Новополоцк" прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. тонн, - сообщила ТАСС пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Вся партия нефти, это больше 80 тысяч тонн, прибудет в течение двух недель. Сырье доставят с помощью судна Breiviken.

Как сообщал kp.ru источник, 80 тысяч тонн - это несущественный объем, на 2-3 дня работы НПЗ. Особенно, с учетом доставки и транспортировки такое сырье, купленное по "мировым ценам", обойдется стране дороже, чем российская нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU