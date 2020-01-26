2020-01-26T13:42:39+03:00
В мире

Первая партия норвежской нефти поступила на НПЗ «Нафтан» в Белоруссии

C 1 января российские нефтяные компании приостановили поставки нефти в Беларусь
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В белорусский НПЗ поступит 80 тысяч тонн нефтиВ белорусский НПЗ поступит 80 тысяч тонн нефтиФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В белорусской нефтяной компании, после того, как стало известно о прекращении поставок сырья из России, отправили предложение ряду стран-поставщиков. Самое выгодное предложение озвучили белорусам в Норвегии. В январе подписан контракт на поставку нефти Johan Sverdrup. Первый танкер 22 января прибыл в литовский порт, откуда по железной дороге сырье направят в НПЗ «Нафтан».

- Из Клайпедского порта по железной дороге в воскресенье на станцию "Новополоцк" прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. тонн, - сообщила ТАСС пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Вся партия нефти, это больше 80 тысяч тонн, прибудет в течение двух недель. Сырье доставят с помощью судна Breiviken.

Как сообщал kp.ru источник, 80 тысяч тонн - это несущественный объем, на 2-3 дня работы НПЗ. Особенно, с учетом доставки и транспортировки такое сырье, купленное по "мировым ценам", обойдется стране дороже, чем российская нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Других вариантов нет»: Песков рассказал, что нужно для развития страны
Инкубационный период нового коронавируса может достигать 14 дней, рассказали медики
Первая партия норвежской нефти поступила на НПЗ «Нафтан» в Белоруссии
В Совфеде считают, что украинские политики «подыгрывают друг другу», говоря о «возвращении» Крыма и Донбасса
Казахстан приостанавливает действие 72-часового безвизового режима для пассажиров из Китая
Китайские власти заявили, что распространение коронавируса ускорилось
В СК прекратили уголовное дело в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда
В Аризоне мужчина ездил по выделенной полосе, используя в качестве пассажира скилет
В России предложили запретить свободную продажу полицейской формы
Первый снимок нового коронавируса под микроскопом опубликовали китайские ученые
В Сети появилось видео пациента с судорогами от коронавируса
В Афганистане 20 человек ранены в результате взрыва гранаты на свадьбе
Власти США готовят «единственный рейс» из города Ухань: эвакуируют сотрудников своего консульства и рядовых американцев
Блогеры сравнили цены на продукты в Киеве и в Донецке
Трамп интересовался у соратников, сколько Украина сможет противостоять России без помощи США