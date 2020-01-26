Специалисты вывели формулу «идеального кофе»

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:48:04+03:00

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Ученые вывели специальную математическую формулу для приготовления «идеального кофе».

В статье для журнала Matter специалисты рассказали, как можно оптимизировать процесс варки кофе и добиться хорошего вкуса, сократив при этом расход кофейных зерен.

В США стандарты кофейной индустрии предполагают, что конечный объем кофе должен составить от 25 до 35 миллилитров, а в процессе приготовления в течение 20-30 секунд вода подается под давлением в бар при температуре 92-95 градусов. На одну порцию напитка необходимо семь-девять грамм кофейных зерен.

Формула «идеального кофе» предлагает использовать 15 грамм зёрен, варка может занять от 7 до 14 секунд. Специалисты утверждают, что при таком способе варки «зёрна дадут больше аромата, что сохранит кофе крепким и уберёт горечь».

Исследователи также отмечают, что если перемолоть зерна более грубо, «то у вас получится превосходный напиток».

Напомним, ранее специалисты изучили влияние кофе на рост волос и обнаружили, что кофеин может спасти от облысения.

ИСТОЧНИК KP.RU