Военные Израиля объявили о запуске ракеты из сектора Газа

26 Янв. 2020 2020-01-26T20:55:30+03:00

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В воскресенье, 26 января, из сектора Газа по израильской территории выпущена ракета. Такое заявление сделали в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад один снаряд был выпущен из сектора Газа в сторону территории Израиля. В результате сработала сирена через мобильные приложения Управления тылом и на открытой местности», - говорится в заявлении.

Пуск ракет произошел после того, как в ночь на воскресенье израильские истребители нанесли несколько удары по объекту ХАМАС в секторе Газа. Атака стала ответом на запуски воздушных шаров со взрывчаткой с территории анклава.

Напомним, 17 января Израиль также нанес удар по объекту ХАМАС после запуска шаров со взрывчаткой. Незадолго до этого инцидента израильские военные засекли запуск четырех снарядов из сектора Газа, два из них были перехвачены.

ИСТОЧНИК KP.RU