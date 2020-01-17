2020-01-17T02:06:53+03:00
В мире

Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа

Атака стала ответом на запуски воздушных шаров со взрывчаткой с территории анклава
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Израильские военные нанесли удар по объекту ХАМАС в секторе ГазаИзраильские военные нанесли удар по объекту ХАМАС в секторе ГазаФото: REUTERS
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В ночь на пятницу, 17 января, в ответ на запуски воздушных шаров со взрывчаткой со стороны сектора Газа израильская авиация нанесла удар по объекту палестинского движения ХАМАС, расположенному на территории анклава. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

«В течение дня воздушные шары со взрывчатыми веществами были запущены из сектора Газа в сторону территории Израиля. В ответ некоторое время назад боевой вертолёт армии обороны Израиля нанёс удар по инфраструктуре, используемой для подземной деятельности ХАМАС на севере сектора Газа», -говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Отмечается, что ранее в среду военные еврейского государства зафиксировали запуск четырех снарядов из сектора Газа, два из них были перехвачены. Тогда Израиль в ответ тоже атаковали несколько объектов ХАМАС, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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