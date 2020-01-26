В Гонконге начались протесты в связи с карантином из-за коронавируса

26 Янв. 2020 2020-01-26T21:16:39+03:00

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Жители Гонконга вышли на протестную акцию против предложения властей использовать недавно построенные и еще не заселенные жилые комплексы в качестве общежитий для медработников зоны карантина в связи с распространением нового типа коронавируса.

Как сообщает газета South China Morning Post, участников протеста уверены, что использование домов, расположенных вблизи жилых районов, может представлять угрозу для здоровья жителей.

По данным издания, в акции принимает участие около 200 человек. Простеющие подожгли нижние этажи нескольких зданий и заблокировали дороги.

В настоящее время правоохранительные органы принимают меры для разгона протестующих.

Как писал сайт kp.ru, власти Китая замалчивали информацию об эпидемии и не ввели должных мер безопасности, позволив коронавирусу распространиться за пределы страны. Мир узнал о заболевании, когда вирус проник в Гонконг. Навануне из-за вируса власти Гонконга приняли решение временно приостановить работу тематических парков развлечений Disneyland и Ocean Park

ИСТОЧНИК KP.RU