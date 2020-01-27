2020-01-27T02:05:40+03:00
Политика

Военные из Канады и США выполнят наблюдательны полет над Россией

Миссия двух стран пройдет в период с 27 января по 1 февраля
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Военные Канады и США выполнят наблюдательны полет над РоссиейВоенные Канады и США выполнят наблюдательны полет над РоссиейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Военные из США и Канады с 27 января по 1 февраля проведут совместную миссию, в рамках которой выполнят наблюдательный полет над территорией России.

- В период с 27 января по 1 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на канадском самолете наблюдения C-13OJ, - заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он также подчеркнул, что полет будет проходить по согласованному маршруту. Российские военные проконтролируют, соблюдение всех договоренностей, а также согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Напомним,что договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Военные из Канады и США выполнят наблюдательны полет над Россией
Зеленский провел встречу с бывшими узниками Освенцима в Польше
В ресторан посольства США в Ираке попала ракета
Новый коронавирус в США: заболели пять человек
В Москве автомобиль вылетел в реку
В Лос-Анджелесе подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа
Глава ВОЗ едет в Китай из-за вспышки коронавируса нового типа
Ученые назвали вероятный источник коронавируса в Китае
В Гонконге начались протесты в связи с карантином из-за коронавируса
Военные Израиля объявили о запуске ракеты из сектора Газа
В «зеленой зоне» Багдада рядом с посольством США взорвались несколько ракет
Жертвами ливней в Бразилии стали 47 человек
Российские фигуристы на Чемпионате Европы выиграли все золотые медали
Туроператор Tez Tour приостанавливает отправку туристов в Китай
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
В Иране на борту самолета возник пожар
Причина смерти Всеволода Чаплина: остановилось сердце
Смерть Всеволода Чаплина подтвердил Владимир Легойда
Украинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в Париже
В Китае не хватает костюмов биозащиты из-за нового коронавируса
Специалисты вывели формулу «идеального кофе»
Медики назвали продукты для наращивания мышц и сжигания жира