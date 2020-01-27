Военные из Канады и США выполнят наблюдательны полет над Россией

27 Янв. 2020 2020-01-27T02:05:40+03:00

Миссия двух стран пройдет в период с 27 января по 1 февраля

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Военные из США и Канады с 27 января по 1 февраля проведут совместную миссию, в рамках которой выполнят наблюдательный полет над территорией России.

- В период с 27 января по 1 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на канадском самолете наблюдения C-13OJ, - заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он также подчеркнул, что полет будет проходить по согласованному маршруту. Российские военные проконтролируют, соблюдение всех договоренностей, а также согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Напомним,что договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

ИСТОЧНИК KP.RU