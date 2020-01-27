2020-01-27T08:33:35+03:00
Экономика

Из-за дефицита йод подорожал почти на четверть

Цены в аптеках за 2019 год увеличились на 25-29 процентов
Елена АКИМОВА
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В России выросли цены на йодВ России выросли цены на йодФото: Иван ВИСЛОВ
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В 2019 году цены на йод в аптеках выросли почти на четверть. В декабре цена пузырька йода объемом 10 мл прибавила в стоимости 29% относительно того же периода годом ранее, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).

Теперь потребителям вместо 14 рублей приходится отдавать 18 руб. А в некоторых аптечных сетях товар популярный антисептик стал стоить еще дороже, цены отдельных марок выросли до 64%.

Представители бизнеса объясняют это дефицитом антисептика на рынке: в стане слишком мало предприятий, которые заняты его производством.

В пресс-службе ФАС России отметили, что йод не входит в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, а значит цены на него не подлежат государственному регулированию. Производитель имеет возможность устанавливать их исходя из рынка.

- Не стоит забывать, что цены несколько увеличились из-за введения маркировки. Прибавка дала в среднем плюс два с половиной рубля к пачке каждого препарата. Для дешевых препаратов это приличный показатель в процентном отношении, - комментирует «Известиям» руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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