2020-01-27T10:40:11+03:00
Общество

Справку о трудовой деятельности можно будет получить в МФЦ

Раньше документ выдавали только в Пенсионном фонде
Юлия САЛЬНИКОВА
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Справку можно получить в любом МФЦСправку можно получить в любом МФЦФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Россияне смогут получать справку о трудовой деятельности в любом МФЦ (Многофункциональный центр), вне зависимости от места проживания. Такие изменения одобрили в правительстве, документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабмина.

Справку, как и другие документы, которые можно получить в МФЦ, будут предоставлять по принципу "одного окна". За счет того, что у специалистов центра есть доступ к базе различных государственных структур, достаточно будет просто написать заявление и прийти в назначенный день за документом.

Раньше справку о трудовой деятельности выдавали только в отделениях Пенсионного фонда. эта возможность также останется у россиян.

- В соответствии с подписанным распоряжением Пенсионный фонд будет предоставлять сведения о трудовой деятельности граждан по экстерриториальному принципу, то есть в любом отделении ПФР и любом МФЦ по выбору заявителя, - сказано на сайте кабмина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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