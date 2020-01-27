Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов впервые с ноября 2019 года

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:30:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Цена фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. В последний раз такой показатель фиксировался 1 ноября 2019 года.

Эксперты предполагают, что очередное снижение спровоцировали опасения относительно распространения нового типа коронавируса. По состоянию на 7:17 по московскому времени апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь упали на 3,41%, подешевев до 58,62 доллара за баррель. Стоимость сырья марки WTI опустилась на 2,29%, до 52,95 доллара, передает РИА Новости.

Инвесторы опасаются, что новое заболевание может негативно сказаться на мировой экономике, в том числе спросе на углеводороды. Для сравнения, после убийство иранского генерала Касема Сулеймани стоимость нефти наоборот взлетела вверх. Сайт kp.ru писал, что фьючерсы на сырье марки Brent тогда поднялись выше 70 долларов за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU