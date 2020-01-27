На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:42:04+03:00

Предполагается, что кости принадлежат пропавшим без вести во время антиправительственных акций в 1980 году

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В декабре прошлого года в ходе строительных работ на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу обнаружили человеческие останки.

Изначально предполагалось, что рядом со зданием захоронено около 80 человек, но оказалось, что их не менее 250. Криминалисты продолжают изучать кости.

Предполагается, что останки могут принадлежать людям, которые пропали без вести еще в 1980 году. Тогда страну охватили антиправительственные выступления. Граждане призывали к проведению демократических реформ, но волнения были жестоко подавлены. Многие протестующих оказались в тюрьме.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству Yonhap, что, по одной из версий, заключенные могли быть тайно казнены и захоронены. По другой, останки принадлежат скончавшимся в тюрьме преступникам, чьи тела не забрали родственники.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году в Перу нашли огромное захоронение. Останки принадлежали 227 детям в возрасте от 4 до 14 лет. Всех их принесли в жертву богам еще в доколумбовый период.

ИСТОЧНИК KP.RU