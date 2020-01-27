Яровая внесла законопроект о расширении прав на профессиональное образование для женщин в декрете

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:25:00+03:00

Яровая внесла проект закона, который сделает обращение за получением профессионального образования женщинами в декрете независимым от места регистрации Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Курсы уже запущены в ряде регионов на бесплатной и дистанционной основе

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла проект закона, который сделает обращение за получением профессионального образования женщинами в декрете независимым от места регистрации.

- Законопроект расширяет возможность женщинам в период декретного отпуска реализовать свое желание в получении дополнительного профобразования. Снимается ограничение, которое действует сегодня, - обращения только по месту регистрации. Значит, у женщины появляется возможность действовать по жизненной ситуации на выбор - по ее усмотрению и максимально удобно для семьи обратиться по месту пребывания, - передаёт слова депутата пресс-служба Яровой.

Помимо этого, инициатива предусматривает обязать центры занятости обеспечить молодых мам востребованными на рынке труда специальностями, что "в дальнейшем создает важные гарантии для работы по новой профессии по их выбору".

Яровая отметила, что курсы уже существуют в нескольких регионах на бесплатной и дистанционной основе.

- В 2018 году профессиональным образованием и получением дополнительного профобразования были охвачены 18,4 тыс. женщин. Из них 66,2% женщин прошли профессиональную подготовку и переподготовку, 33,8% повысили квалификацию, - рассказала вице-спикер.

ИСТОЧНИК KP.RU