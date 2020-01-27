Почта Mail.ru не работает: 27 января произошел сбой в работе сервиса
В работе почтового сервиса Mail.ru Group 27 января произошел сбой. Пользователи по всей стране жалуются на то, что почта Mail.ru не работает. Хуже всего обстоят дела, если верить данным портала Downdetector, в западной части России. Здесь пользователи не только не могут войти на страничку почтового сервиса, но и в целом сталкиваются со сложностями при просмотре сайта.
- Около 61% пожаловавшихся на проблемы сообщают о сложностях в работе почтового сервиса, у 26% не работает его сайт и 11% испытывают проблемы со входом, - приводят данные Downdetector.
В компании уже работают над устранением неполадок. Согласно графике, сбой произошел около 10 часов утра по московскому времени. В некоторых регионах проблему устранили и пользователи могут вновь отправлять и получать письма, но где-то сервис все еще работает со сбоями.
- Пользовательские данные не пострадают, - сообщили ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group.
ИСТОЧНИК KP.RU