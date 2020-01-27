Почта Mail.ru не работает: 27 января произошел сбой в работе сервиса

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:28:19+03:00

Жалобы, что почта Mail.ru не работает чаще всего поступают от пользователей в западной части России

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В работе почтового сервиса Mail.ru Group 27 января произошел сбой. Пользователи по всей стране жалуются на то, что почта Mail.ru не работает. Хуже всего обстоят дела, если верить данным портала Downdetector, в западной части России. Здесь пользователи не только не могут войти на страничку почтового сервиса, но и в целом сталкиваются со сложностями при просмотре сайта.

- Около 61% пожаловавшихся на проблемы сообщают о сложностях в работе почтового сервиса, у 26% не работает его сайт и 11% испытывают проблемы со входом, - приводят данные Downdetector.

В компании уже работают над устранением неполадок. Согласно графике, сбой произошел около 10 часов утра по московскому времени. В некоторых регионах проблему устранили и пользователи могут вновь отправлять и получать письма, но где-то сервис все еще работает со сбоями.

- Пользовательские данные не пострадают, - сообщили ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group.

ИСТОЧНИК KP.RU