2020-01-27T14:04:18+03:00
В мире

МИД предупредил россиян о возможных сбоях в работе аэропорта Вероны

В субботу, 1 февраля, в итальянской воздушной гавани пройдут забастовки персонала
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МИД предупредил россиян о забастовке в аэропорту ВероныМИД предупредил россиян о забастовке в аэропорту ВероныФото: REUTERS
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В субботу, 1 февраля, в работе аэропорта итальянской Вероны возможны сбои, вплоть до изменения расписания и задержки авиарейсов. Об этом в понедельник сообщило министерство иностранных дел России.

"Ввиду забастовки наземного персонала Аэропорта Верона-Виллафранка (VRN), возможны сбои в работе воздушной гавани; изменения в расписании, задержки авиарейсов; увеличение времени ожидания при прохождении процедур личного досмотра, сдачи/получения багажа", - говорится в поста на странице департамента ситуационно-кризисного центра ведомства в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что осенью прошлого года многим авиакомпаниям пришлось менять расписание из-за забастовок в аэропортах Рима и Милана. Протестные акции устраивали представители крупнейших профсоюзов работников авиационной отрасли Италии. Их не устраивают условия и оплата труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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