2020-01-27T15:06:45+03:00
В мире

Власти Польши не пригласили Путина на памятные мероприятия

75-я годовщина освобождения нацистского концлагеря Освенцим Красной армией пройдёт 27 января
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Песков сказал журналистам, что Владимир Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в ПольшеДмитрий Песков сказал журналистам, что Владимир Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в ПольшеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше, посвящённые 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Россию на мероприятии будет представлять посол России Сергей Андреев.

Напомним, что памятные мероприятия пройдут 27 января на территории бывшего концлагеря, где сейчас организован музей. В день годовщины представители 54 стран приедут почтить память жертв нацизма. Среди приглашённых несколько президентов и премьер-министров, члены парламентов, представители международных организаций, духовенства, а также порядка 200 бывших узников лагеря.

- Нет, Владимиру Путину не было приглашения, - сказал Песков журналистам.

Ранее власти Польши планировали пригласить российского лидера и выражали надежду на то, что из России в Аушвиц-Биркенау приедет представительная делегация.

Напомним, сайт kp.ru писал об участии Путина в мероприятиях, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста в Израиле. В тот же день президент Путин, глава МИДа Сергей Лавров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов присутствовали на торжественном открытии памятника героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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