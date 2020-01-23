Путин прибыл в Израиль на празднование 75-летия освобождения Освенцима

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:30:52+03:00

Президенту России предстоит за один день посетить множество мероприятий и встреч [видео]

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Президент России Владимир Путин прибыл в Израиль на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим и Дня памяти жертв Холокоста. Визит главы государства будет длится всего один день, но программа довольно насыщенная.

Так, Путин будет главным иностранным гостем на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" и примет участие в открытии стелы "Свеча памяти" в центре Иерусалима. Кроме того, он посетит церемонию передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников лагеря смерти Собибор Леона Фельдгендлера и проведет ряд переговоров.

У главы государства запланированы встречи с премьер-министром и президентом Израиля - Биньямином Нетаньяху и Реувеном Ривлином, патриархом Иерусалимским Феофилом III, а также с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар Яффой. После этого Путин отправится в Вифлеем на переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом, передает ТАСС со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

Сайт kp.ru писал, что Владимир Владимирович сократил время визита в Израиль и Палестину до одного дня из-за формирования нового правительства РФ. Изначально он должен был остаться в регионе на два дня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756338" frameborder="0"></iframe> Визит Путина в Израиль.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU