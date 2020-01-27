2020-01-27T16:38:10+03:00
Политика

В Совфеде напомнили, если Россия уйдет из ПАСЕ, то больше не вернется

Ранее литовский политик поставил под сомнения полномочия нашей страны
Елена АКИМОВА
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В Совфеде оценили попытки оспорить полномочия России в ПАСЕВ Совфеде оценили попытки оспорить полномочия России в ПАСЕФото: REUTERS
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В Совете Федерации оценили требования литовского политика Эмануэлиса Зингериса, который поставил «под вопрос полномочия российской делегации в ПАСЕ по веским основаниям».

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что подобные попытки могут спровоцировать Россию на ответные шаги.

- Они пытаются вернуть то, от чего ПАСЕ уходила, опять оспорить полномочия российской делегации. Они хотят опять лишить её права голоса и права принятия решений, — рассуждает сенатор.

Он выразил надежду, что данное предложение не будет поддержано депутатами ПАСЕ. Тем более все помнят, «чем это закончилось в последний раз». Без России международная площадка станет совсем неинтересной.

- Если Россия снова уйдёт из ПАСЕ, больше она туда уже не вернётся. И тогда ПАСЕ, мягко говоря, прекратит своё существование в своём нынешнем виде,- цитирует RT слова Джабарова.

Сенатор отметил, что есть надежда «на здравый смысл участников ассамблеи, что они не пойдут на поводу у литовцев, которые известны своей жёсткой русофобией».

ИСТОЧНИК KP.RU

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