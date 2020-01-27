Почта Mail.ru восстановила работу после сбоя

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:48:29+03:00

Утром 27 января пользователи по всей стране жаловались на перебои в работе сервиса

Изменить размер текста: A A

В компании Mail.ru Group полностью восстановили работу почтового сервиса после масштабного сбоя. Днем 27 января пользователи по всей России стали жаловаться на невозможность отправить письма, некоторые и вовсе не могли зайти в почту. Оказалось, проблема повсеместная, сбой произошел не в одном регионе, а по всей стране - наибольшие сложности возникли у пользователей из западной части России.

- Почта Mail.ru» полностью восстановила свою работу, пользовательские данные не пострадали, - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Проблемы в работе сервиса устранены, пользователи по всей стране смогут отправлять и получать письма.

Сайт kp.ru публиковал советы экспертов о том, как защитить свою электронную почту от взлома. Например, простым паролем считается имена и слова, но написанные в другой раскладке.

ИСТОЧНИК KP.RU