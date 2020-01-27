Почта Mail.ru восстановила работу после сбоя
В компании Mail.ru Group полностью восстановили работу почтового сервиса после масштабного сбоя. Днем 27 января пользователи по всей России стали жаловаться на невозможность отправить письма, некоторые и вовсе не могли зайти в почту. Оказалось, проблема повсеместная, сбой произошел не в одном регионе, а по всей стране - наибольшие сложности возникли у пользователей из западной части России.
- Почта Mail.ru» полностью восстановила свою работу, пользовательские данные не пострадали, - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Проблемы в работе сервиса устранены, пользователи по всей стране смогут отправлять и получать письма.
Сайт kp.ru публиковал советы экспертов о том, как защитить свою электронную почту от взлома. Например, простым паролем считается имена и слова, но написанные в другой раскладке.
ИСТОЧНИК KP.RU