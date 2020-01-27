2020-01-27T16:48:29+03:00
Общество

Почта Mail.ru восстановила работу после сбоя

Утром 27 января пользователи по всей стране жаловались на перебои в работе сервиса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пользователи в России вновь могут использовать данные почтового сервисаПользователи в России вновь могут использовать данные почтового сервисаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В компании Mail.ru Group полностью восстановили работу почтового сервиса после масштабного сбоя. Днем 27 января пользователи по всей России стали жаловаться на невозможность отправить письма, некоторые и вовсе не могли зайти в почту. Оказалось, проблема повсеместная, сбой произошел не в одном регионе, а по всей стране - наибольшие сложности возникли у пользователей из западной части России.

- Почта Mail.ru» полностью восстановила свою работу, пользовательские данные не пострадали, - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Проблемы в работе сервиса устранены, пользователи по всей стране смогут отправлять и получать письма.

Сайт kp.ru публиковал советы экспертов о том, как защитить свою электронную почту от взлома. Например, простым паролем считается имена и слова, но написанные в другой раскладке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Почта Mail.ru восстановила работу после сбоя
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