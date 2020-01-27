2020-01-27T19:18:13+03:00
Общество

В Самарской области приняли план по предупреждению завоза и распространения коронавируса

Приезжающие из-за рубежа будут проверяться на повышенную температуру тела
Кирилл КАРИМОВ
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Особое внимание уделят вокзалам и аэропортам.Особое внимание уделят вокзалам и аэропортам.
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В понедельник, 27 января, губернатор Дмитрий Азаров подписал план санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения в регионе коронавирусной инфекции. Документ по поручению главы региона был разработан министерством здравоохранения и управлением Роспотребнадзора по Самарской области.

В Самарской области предполагается усиление режима текущей дезинфекции в местах массового скопления людей - торговых центрах, местах проведения массовых мероприятий. Особое внимание – вокзалам и аэропортам. Здесь будет усилен противоэпидемический режим, приезжающие из-за рубежа пассажиры будут проверяться на наличие повышенной температуры. Пассажиры с признаками инфекции будут доставлены в медицинские учреждения для дальнейших обследований. В регионе принимаются все меры для того, чтобы в случае выявления опасного вируса исключить дальнейшее его распространение.

Министерство здравоохранения обращает особое внимание на необходимость информирования граждан, выезжающих в КНР с деловыми или туристическими целями, о текущей эпидемиологической обстановке и существующих мерах профилактики.

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